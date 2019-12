Cittadella, Paleari: "Giocare come ad Ascoli. In pochi ci surclasseranno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne de Il Gazzettino, in casa Cittadella, è il portiere Alberto Paleari a tracciare un breve punto della situazione, con l'amarezza della sconfitta di Ascoli che ancora si fa sentire: "Abbiamo fatto un grande possesso palla senza riuscire a trovare la via del gol. L'Ascoli al primo vero tiro in porta ci ha fatto l'1-0. Nel primo tempo li abbiamo messi alle corde, tant'è vero che i giocatori dell'Ascoli sono stati fischiati dal proprio pubblico, ma alla fine hanno vinto e sono usciti tra gli applausi. Questo è il calcio. Meglio concentrarsi sui prossimi impegni per finire l'anno nel migliore dei modi. Se ripetiamo la prestazione di Ascoli, saranno poche le avversarie che riusciranno a metterci sotto".