© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato al termine di Cittadella-Frosinone, il portiere granata Alberto Paleari ha così commentato il pari maturato al Tombolato ai microfoni di DAZN: "Alla fine è andata bene. Ciano è tutta la settimana che lo studiamo, ha fatto dei grandissimi gol mercoledì sera e noi ci prepariamo a fare questo. Il tempo non ci ha dato una mano, soprattutto nel riscaldamento dove c'è stato un acquazzone incredibile. Mi dispiace per i telespettatori da casa che non avranno visto un grande spettacolo, però nel secondo tempo siamo riusciti a giocare più palla a terra creando anche qualche occasione sia da parte nostra che da parte loro. Spettacolo penalizzato? Sicuramente, di certo il gioco ne ha risentito - ammette l'estremo difensore scuola Milan -. Terza partita senza gol subiti? Io che da portiere non faccio gol cerco di non subirne e spero di continuare così. Io al Toro la scorsa estate? Di sicuro ho vissuto un'estate più col telefono in mano rispetto agli altri anni, però ora penso al Cittadella. Chiaramente ci aspetta un campionato tosto, ma cercheremo di lottare fino alla fine".