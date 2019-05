Cittadella, Paleari: "Mercato? Concentrato sui play off e lo Spezia"

© foto di Federico Gaetano

Il portiere del Cittadella Alberto Paleari ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo aver ricevuto il premio di miglior portiere della Serie B: “Per me è un grande orgoglio ricevere questo premio. Devo ringraziare il Cittadella e Marchetti per tutto quello che abbiamo fatto. - continua Paleari – Venerdì andremo a La Spezia e ce la metteremo tutta per passare il turno. Futuro? Se arriverà qualche richiesta prima di tutto c’è il direttore che deve decidere. Io per il momento penso solo ai play off e a fare più strada possibile col Cittadella”.