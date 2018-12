Cittadella, Paleari: "Occasione persa, eravamo venuti per vincere"

© foto di Federico Gaetano

Il portiere del Cittadella Alberto Paleari, ha parlato al termine di Ascoli-Cittadella: "Siamo venuti qua per vincere, abbiamo avuto qualche occasione come loro. Ho preso il terzo gol su rigore e devo migliorare. Miglior difesa? Grazie al mio preparatore e ai miei compagni con i quali lavoriamo molto duro. Dobbiamo mantenerla almeno fino alla fine del girone d'andata. Il freddo? Oggi si sentiva molto, non ce l'aspettavamo. Occasione persa? Abbiamo pareggiato le ultime due, vogliamo vincere ed essere più concreti".