Cittadella, Paleari: "Rientro non sarà semplice ma riproveremo a realizzare il nostro sogno"

Intervista alle colonne de Il Mattino di Padova per il portiere del Cittadella Alberto Paleari in vista della ripresa del campionato di Serie B che vedrà sabato il ritorno in campo dei ragazzi di Roberto Venturato in casa del Livorno: "Non sarà facile per nessuno tornare a giocare dopo una sosta così lunga - continua -. Credo che si ripartirà da zero, non è detto che chi è davanti in classifica rimanga favorito, e le squadre che stanno in fondo potranno dare fastidio. Non ci rimane che dare il massimo pensando a una gara alla volta".

L'estremo difensore parla, poi, degli obiettivi del club in questo particolarissimo finale di stagione: "Un anno fa stavamo provando a realizzare qualcosa di storico e, come sapete, non è andata bene. Oggi tutti noi abbiamo in mente quell'obiettivo e, se torniamo in campo, è proprio per riprovarci, portandoci dentro l’esperienza di quanto è accaduto".