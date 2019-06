Cittadella, Paleari torna sulla finale play off: "Una vera batosta"

© foto di Federico Gaetano

Il portiere del Cittadella Alberto Paleari non ha ancora digerito la sconfitta nella finale di ritorno contro l’Hellas e la Serie A sfumata all’ultimo respiro: “È stata una vera batosta. - esordisce l’estremo difensore come si legge sul Mattino di Padova - Ringrazio chi mi ha votato (come miglior giocatore granata dell’anno NdR), condivido questi premi con chi ha lavorato con me nel corso delle ultime stagioni. Ma dire che mi allietano è eccessivo, in questo momento, fanno piacere, certo, ma l’obiettivo era un altro e l’amarezza è forte. Purtroppo abbiamo creato molto meno del solito. Anche noi dobbiamo prenderci le nostre responsabilità”.