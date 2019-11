© foto di Federico Gaetano

Premiato ieri sera al Galà del Calcio del Triveneto il portiere del Cittadella Alberto Paleari ha parlato della stagione e dei propri sogni: “Abbiamo avuto un inizio difficile, ma ora abbiamo preso ritmo e siamo consapevoli delle nostre possibilità. Non ci basta la salvezza, vogliamo almeno i play off per fare qualcosa di più. - continua Paleari guardando anche all’estate come riporta Trivenetogoal.it- Per me è stata un’estate difficile e particolare, non è stato facile ricominciare ma a Cittadella sto bene. È chiaro che il sogno di ogni giocatore sia la Serie A, ma spero di raggiungerlo in questa piazza”.