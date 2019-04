© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Giuseppe Panico, attaccante del Cittadella, commenta così a DAZN il pareggio per 2-2 contro l'Ascoli:

"È successo di tutto. Dispiace perché avremmo meritato la vittoria, io ho anche preso una traversa. Nel secondo tempo siamo entrati con la cattiveria e abbiamo pareggiato, ma siamo amareggiati perché volevamo i tre punti. Dobbiamo ripartire dalla reazione di oggi in vista della partita di mercoledì a Perugia che sarà difficile. Non molliamo per i playoff, continueremo così e alla fine tireremo le somme. Il mio rendimento? Non è merito mio ma della squadra. Il gol lo dedico alla mia famiglia".