Ha cambiato volto al Cittadella con il suo ingresso nella ripresa, riacciuffando il Venezia con un colpo di testa al 91'. Giuseppe Panico, raggiunto dai microfoni di DAZN a fine partita, ha così commentato la gara del Penzo:

"Questa è la nostra mentalità, lottare fino alla fine su ogni pallone. Sono entrato negli ultimi minuti per dare quella spinta in più alla squadra e ci sono riuscito con il mio gol. Sono molto felice perché era tanto che non giocavo, e tornare dopo tanto con un gol è sempre bello.

C'è un po' di dispiacere perché volevamo vincere la partita, ma ci sono anche gli avversari quindi va bene così. La vittoria manca da tre partite ma noi già da domani prepareremo la gara con il Livorno, cercheremo in tutti i modi di ottenere i 3 punti.

Il Livorno è una squadra forte tecnicamente e fisicamente, ma il nostro gioco è questo, essere cattivi su ogni palla e lottare fino alla fine. Sogno Serie A? Ci crediamo, anche se sappiamo che non è facile, ce la metteremo tutta".