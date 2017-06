Cittadella, Pascali: "Padova soluzione gradita. Grande stima di Bisoli"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Cittadella Manuel Pascali potrebbe salutare a breve il club di mister Venturato. Sulle sue tracce i rivali del Padova: un'ipotesi di cui lo stesso calciatore ha parlato ai microfoni de Il Gazzettino: "Sarebbe una soluzione assolutamente gradita - spiega -. So che il mio procuratore, Alessandro Greco, ha avuto un colloquio con il direttore Zamuner, ma hanno parlato di altre cose. Bisoli lo conosco bene, l’ho avuto a Foligno in un’annata bellissima, culminata nei play off, eliminati proprio dal Cittadella. Per il rapporto di stima che c’è tra Marchetti e Zamuner, dovesse esserci un interesse concreto da parte del Padova, credo che si comincerebbe a parlarne dal primo luglio".