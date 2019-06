© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Il Cittadella per rinforzare l’attacco punta con convinzione su Michael De Marchi, classe ‘94, protagonista con la maglia dell’Imolese nell’ultima stagione. Il club romagnolo però spara alto per il suo cartellino chiedendo, come riporta Trivenetogoal.it, circa 400mila euro per privarsi del calciatore che nell’ultima stagione ha segnato 10 reti in Serie C.