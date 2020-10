Cittadella, per il centrocampo piace Carriero. È in uscita dal Parma

Il Cittadella avrebbe messo nel mirino Giuseppe Carriero, classe ‘97, per rinforzare il proprio centrocampo. Il giocatore è in uscita dal Parma e dopo aver militato con la maglia del Monopoli in Serie C potrebbe approdare in Serie B in questa stagione per vestire la maglia dei veneti. Lo riporta Trivenetogoal.it.