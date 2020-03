Cittadella, Perticone: "Non è importante chi segna. Contro Covid-19 servono i tre punti"

Un post sul proprio profilo Instagram che ricorda il discorso allo spogliatoio di Tony D'Amato (interpretato da Al Pacino) nel celebre film Ogni maledetta domenica. Perché è vero che il calcio assomiglia molto alla vita, ne è il suo specchio più fedele.

Quello che di seguito riportiamo, è il pensiero del calciatore del Cittadella Romano Perticone in merito al momento che la nazione sta vivendo:

"Nessuno di noi pensava di trovarsi in questa posizione a questo punto della stagione, speravamo di essere molto più tranquilli, ma tant’è. Siamo in difficoltà ma la difficoltà è un’opportunità, è il momento della crescita.

Ora dobbiamo pensare a salvarci e solo noi possiamo salvare noi stessi. Ci tireremo fuori perché siamo forti, ma dobbiamo fare sacrifici e tutelare il gruppo, la squadra, dobbiamo mettere il noi davanti all’io e non saranno ammessi comportamenti superficiali da parte di nessuno, nessun egoismo sarà tollerato.

Sarà l’atteggiamento a fare la differenza, non è importante chi farà gol, sarà importante portare a casa i tre punti a tutti i costi.

Questa partita è la più importante del campionato contro una squadra che ha già dimostrato la sua pericolosità, la sua determinazione e caparbietà contro un avversario di alto livello.

Dobbiamo stare chiusi e stretti per poi ripartire, questo l’aspetto tattico.

Ed infine ora immaginiamo la vittoria dopo il sacrificio, la gioia di abbracciarsi tutti a fine partita, il sapere di aver fatto il proprio dovere, di aver contribuito ognuno al massimo delle proprie possibilità al trionfo.

Romano

Post scritptum (ho usato la lingua volgare, la più comune, quella che conosco e conoscono tutti, Il calcio come la vita è come si reagisce alle situazioni spiacevoli. Hanno in comune due regole fondamentali: non mollare mai e non dimenticare la regola numero uno)".