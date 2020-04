Cittadella, Perticone: "Speriamo stia in piedi il Paese, poi il calcio. La UE aiuti"

Dalle colonne de Il Gazzettino - ed. Padova, è intervenuto il difensore del Cittadella Romano Perticone: Sono relegato tra le mura domestiche, come tutti del resto. Ho tanta voglia di riprendere, ma mi porto dentro anche incertezze. Il mio sguardo è rivolto infatti al futuro, che resta un’incognita: nessuno infatti è in grado di dirci come andrà a finire questo difficile momento, di sicuro sarà pieno di grandi cambiamenti".

Si va poi al taglio degli stipendi: "Sono altri i problemi economici che l’Italia dovrà affrontare dopo l’emergenza. Noi dobbiamo sperare che stia in piedi il Paese, non il sistema calcio. A livello politico ed economico, il futuro è pieno di incognite, servono provvedimenti per rilanciare l'intera economia, le aziende. Servirà un'iniezione importante della Comunità Europea, se non arriveranno gli eurobond da destinare all'economia, faremo tanta fatica a riprendere, ci indebiteremo, e serviranno poi misure drastiche e impopolari".