Cittadella-Pescara, le formazioni ufficiali: ampio turn over per i tecnici

© foto di Federico Gaetano

Si alza il sipario al “Tombolato”, con Cittadella e Pescara che si affronteranno in questa 5^ giornata del campionato che prenderà il via alle 21:00.

Ampio turn over per i locali, con mister Venturato che non cambia modulo ma cinque undicesimi rispetto alla formazione vista nel weekend, ma anche sul fronte abruzzese ci sono cambi in ogni reparto, con quello avanzato affidato a Galano e Di Grazia a supporto di Brunori.

Le formazioni ufficiali:

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Benedetti; Vita, Pavan, Gargiulo; Panico; Celar, Diaw.

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo; Ingelsson, Kastanos, Machin; Galano, Brunori, Di Grazia.