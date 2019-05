© foto di Luca Bargellini

Il futuro di Gianmarco De Feo, attaccante classe ‘94 di proprietà dell’Ascoli, è ancora incerto. Una volta chiusa l’esperienza con la Lucchese, impegnato nei play out di Serie C, il calciatore tornerà alla casa base, ma non è detto che resti in bianconero. Secondo Tuttoc.com sull’attaccante ci sarebbe l’interesse del Cittadella in serie cadetta e del neopromosso Cesena in Serie C.