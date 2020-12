Cittadella, Proia: "Dobbiamo trovare la continuità. Per provare a fare meglio dello scorso anno"

Gli autori dei gol che hanno deciso la vittoria del Cittadella sulla SPAL, Mario Gargiulo e Federico Proia hanno parlato pressoché all’unisono ai microfoni di DAZN nel dopo partita. “Il piede è magico, in allenamento non mi entra mai un pallone, ma in partita mi trasformo”, dice il primo subito abbracciato dal secondo: “Oggi prima di segnare me ne sono mangiati tre – scherza Proia – Ora dobbiamo aumentare la fiducia e trovare la continuità per andare sempre a duemila e magari fare meglio dello scorso anno”.