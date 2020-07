Cittadella, Proia: "Volevamo uscire dalla crisi. Il gol? Per la mia ragazza e per i miei compagni"

vedi letture

Il match-winner del derby veneto tra Cittadella e Venezia, Federico Proia, ha raccontato le emozioni di questo 1-0 che ha permesso ai granata di mettere fine alla serie di cinque sconfitte di fila: "Siamo partiti forte, avevamo grande voglia di vincere: dovevamo uscire da questa situazione complicata e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi"

Vi siete meritati i play-off.

"Se ci siamo, è perché ce li meritavamo. Ora un’altra sfida fondamentale e dobbiamo continuare così, abbiamo perso troppe partite e dobbiamo recuperare"

Cosa vi siete detti nell’abbraccio finale?

"Abbiamo sofferto tanto in queste settimane, volevamo uscire dal periodo di sconfitte. Ora cercheremo di continuare così".

Che problema avevate?

"Non mentale, era un periodo che ci venivano meno le giocate: ora lo abbiamo superato e ora serve rimanere concentrati e continuare a giocare come abbiamo fatto questa sera".

Come mai Venturato non ha seguito il riscaldamento pre-partita?

"Non ci ho fatto caso, ci ha sempre detto le solite cose. Noi facciamo ciò che ci dice e cerchiamo di seguirlo sempre in allenamento e in partita".

Vorresti giocare in serie A?

"Ora giocherò le ultime partite, poi si vedrà. Dovremo battagliare in tutte le partite che ancora ci mancano"

A chi lo dedichi questo gol?

"Alla mia ragazza e ai compagni, noi ce lo meritavamo. Ci voleva questa gioia dopo cinque sconfitte, già da domani lavoreremo con la carica giusta e il sorriso"