Cittadella, Rizzo: "Crediamo nella promozione. Occhio a non sottovalutare il Livorno"

Il difensore del Cittadella Alberto Rizzo dalle colonne del Corriere del Veneto ha parlato della ripartenza e dell'obiettivo promozione del club padovano: “Deve essere chiaro a tutti che crediamo alla promozione e vogliamo fare di tutto per arrivare il più in alto possibile. Livorno? Non dobbiamo pensare a una gara scontata, anche se sono ultimi venderanno cara la pelle e proveranno a vincere perché vorranno giocarsi il tutto per tutto fino alla fine. - conclude Rizzo parlando del futuro - C’è un’opzione di rinnovo che può essere esercitata dal Cittadella, io ci spero tanto. La società sta attendendo un orientamento che dovrebbe risolvere casi come questo. C’è tempo e io aspetto fiducioso”.