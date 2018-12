Cittadella, Rizzo: "Non sarà un piccolo ostacolo a fermare la mia corsa"

© foto di Giuseppe Scialla

Alberto Rizzo, ventunenne terzino sinistro del Cittadella, si è infortunato gravemente al tendine adduttore, ha scritto un messaggio attraverso i propri social dopo aver sostenuto l'intervento di ricostruzione: "C’è una cosa che ho imparato ed è che niente torna indietro, anzi: il tempo va avanti e le cose cambiano continuamente e non sempre vanno come vorresti, ma tu puoi decidere se subire quello che succede o continuare a essere te stesso, puoi decidere se fermarti o continuare a correre nonostante le difficoltà. Non sarà un piccolo ostacolo a fermare la mia corsa! Riparto da qui, con più determinazione e con più voglia di prima, con la forza delle persone che mi sono state sempre vicine, dei miei compagni, della società, dei tifosi, con la forza di chi ci crede sempre, pensando a lavorare per ritornare in campo il prima possibile".