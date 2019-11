Cittadella, Rosafio: "Soffro di anemia, arrivai al ritiro devastato"

© foto di Andrea Rosito

Un avvio di stagione che lo ha visto spesso non convocato, poi la svolta contro il Perugia, dove si è rivisto per tutti i 90' e dove ha anche confezionato l'assist per il definitivo 0-2 in favore dei suoi. Marco Rosafio si sta riprendendo il suo Cittadella, e, dalle colonne de Il Mattino di Padova, ha spiegato la sua situazione: "Da sempre convivo con una forma di anemia mediterranea, ma non è un ostacolo per poter giocare a calcio. Un giorno, in particolare, mangiando la pizza ho accusato un problema di respirazione per cui sono finito all’ospedale. Da allora ho eliminato certi cibi, in particolare i latticini. Al raduno del Cittadella mi sono presentato avendo perso 7 chili, in condizioni devastanti. Mi manca ancora un chilo e mezzo per riprendere il mio peso forma, ma anche grazie all’apporto dello staff medico sto tornando al meglio".