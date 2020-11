Cittadella, sabato la sfida con l'Empoli: una delle squadre... più affrontate di sempre!

Un curioso dato statistico quello che fa emergere il Cittadella, prossima all'incontro di sabato contro l'Empoli, valido per l'8^ giornata del campionato di B.

I precedenti tra le due formazioni, tutte giocati in serie cadetta, sono a oggi 23 (2 in Coppa), e vedono 7 vittorie venete, 10 empolesi e 5 pareggi, ma il dato è oltre: la squadra azzurra, infatti, per la truppa di mister Roberto Venturato, è la seconda più affrontata di sempre. "Meglio" solo il Padova.

Venti anni fa il primo confronto: 2-2 il 12 novembre 2000.