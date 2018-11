© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto raccolto da Trivenetogoal.it la mancata convocazione di Filippo Scaglia per la sfida contro il Livorno non è legata a una scelta tecnica del tecnico del Cittadella Roberto Venturato o a un infortunio dello stesso calciatore. Il motivo è legato al rinnovo del contratto del difensore, in scadenza a fine stagione, che ha vissuto una brusca frenata con il sospetto, da parte della società veneta, che vi sia un altro club che avrebbe già un accordo col centrale difensivo per prelevarlo a parametro zero in estate.