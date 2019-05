Cittadella, Scappini: "Punto importante, oggi abbiamo messo il cuore"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il perugino Stefano Scappini ha avuto nel finale qualche spunto per battere la squadra della propria città, senza però avere fortuna. Al termine della gara che ha visto Perugia e Cittadella impattare per 0-0, l'attaccante granata è intervenuto ai microfoni di DAZN:

"Un punto importante, secondo me, perché ce l'abbiamo messa tutta, dal 1' al 90'. Oggi abbiamo messo il cuore, così com'era stato sabato scorso. Dobbiamo continuare così, con questo spirito, e i risultati arriveranno sicuramente, senza guardare alle altre.

La mia filosofia è farmi trovare pronto, sia per giocare 5 minuti o 90, in questo momento del campionato è inutile lamentarsi. Bisogna farsi trovare pronti perché anche pochi minuti possono essere importanti per la stagione.

Fatica a segnare fuori casa? Le altre squadre si chiudono ed è vero che facciamo più fatica, ma ora dobbiamo pensare al Verona che sarà una partita fondamentale.

I tifosi? Sono sicuro che sabato riempiranno lo stadio, è una bella tifoseria, fischi e applausi fanno parte del calcio".