Cittadella, Schenetti: "Abbiamo passato un momento difficile, risorgiamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Schenetti parla così ai microfoni di Sky prima della sfida contro il Parma, che il suo Cittadella sfiderà stasera: "Abbiamo passato un momento difficile con tre sconfitte di fila, le prime due diverse dalla terza, dove hanno inciso molto gli episodi ma gli alibi non ci interessano, dobbiamo reagire. Siamo venuti a Parma per fare la nostra partita, ma sappiamo che avremo di fronte una squadra attrezzata per la Serie A".