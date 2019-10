Cittadella, serata speciale al "Tombolato": sono 500 le gare in B

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Importantissima gara quella di stasera per il Cittadella... o meglio, gara sicuramente speciale, indipendentemente da quello che sarà il risultato della gara contro il Livorno, valida per la 10^ giornata del campionato di B. La formazione veneta, infatti, festeggia quest'oggi le 500 partite in Serie B, cui, come sottolinea il sito ufficiale della Lega B, si aggiungono anche 11 spareggi a fine stagione con un bilancio di 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte (14 gol fatti e 13 subiti).