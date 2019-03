© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Andrea Settembrini, centrocampista del Cittadella, ha così commentato la vittoria dei suoi ieri sul campo del Brescia: "Siamo tornati a vincere fuori casa, era ora. Nel primo tempo potevamo essere anche due a zero per le occasioni che abbiamo creato, ma è stato bravo Alfonso con le sue parate a evitare un punteggio più pesante. Nella ripresa loro hanno iniziato a pressarci con più intensità e inevitabilmente ci siamo abbassati. Nel finale abbiamo rischiato, tuttavia siamo riusciti a tenere duro fino all’ultimo, potevamo gestire meglio il pallone. Siamo contenti di quello che abbiamo dato a Brescia, anche se ora non dobbiamo fermarci", le dichiarazioni riprese da TrivenetoGoal.