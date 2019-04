Cittadella, Settembrini: "Spero arrivi il gol. Salernitana? Basta vincere"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In vista del match contro la Salernitana Andrea Settembrini, centrocampista del Cittadella, ha rilasciato alcune dichiarazioni de Il Mattino di Padova: "Il gol che non arriva? Ci penso e, quando posso, ci provo. Poi ho comunque molto da fare in mezzo al campo e, anche se segnano gli altri, va bene lo stesso. Però, se finalmente arrivasse... La Salernitana? Bisogna vincere, perché se ci guardiamo alle spalle, allo stesso tempo possiamo pensare anche a rimontare su Verona e Pescara: il quinto posto non è lontanissimo".