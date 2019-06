Cittadella, si guarda in C per l'attacco: piace De Marchi

© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Perso Finotto, rientrato alla SPAL, il Cittadella guarda in serie C per rinforzare l'attacco. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport il club veneto avrebbe messo nel mirino Michael De Marchi, punta centrale che quast'anno ha giocato con la maglia dell'Imolese.