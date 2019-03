© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo tre vittorie consecutive il Cittadella di Roberto Venturato nel weekend dovrà misurarsi sul rettangolo verde contro il Foggia. Sul match si è espresso il centrocampista del club veneto Nicholas Siega dalle colonne del Mattino di Padova: "Gli incidenti di Foggia dopo la sconfitta nel derby? Quanto accaduto non fa bene al calcio, ma noi cerchiamo di non pensarci, e di rimanere concentrati solo sul campo. Sappiamo che sabato ci attende una partita completamente diversa da quella del girone d’andata. Lo sarà per via di quello che è capitato negli scorsi giorni e per lo scossone dovuto al cambio del mister, col ritorno di Grassadonia seguito alla sconfitta col Lecce. Noi, però, non vogliamo farci influenzare: ci avviciniamo a questa trasferta con ottimismo e serenità, perché è lo stato d’animo giusto in questa fase della stagione"