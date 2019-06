Cittadella, sondaggio per l'attaccante Capello

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il futuro di Alessandro Capello potrebbe essere ancora in Veneto e a poca distanza da Padova, dove ha giocato nelle ultime due stagioni collezionando 70 presenze condite da 21 reti. Il giocatore, tornato al Cagliari per fine prestito, è infatti finito nel mirino del Cittadella che, come riporta il Corriere del Veneto, avrebbe chiesto informazioni in merito.