Cittadella-SPAL 2-0: magia di Gargiulo, Perticone insuperabile. Delude l'attacco ferrarese

vedi letture

Cittadella-SPAL 2-0

Marcatori: 66’ Proia, 88’ Gargiulo

CITTADELLA

Maniero 6 - Non deve compiere parate che lo impegnano per tutto il primo tempo.

Ghiringhelli 6.5 - Accompagna sempre la manovra dei veneti, liberandosi al tiro in un paio di occasioni. Dietro Sala non è un pericolo, così come Di Francesco, che lo salta solo una volta.

Frare 6.5 - Lucido in marcatura e sempre molto attento. Non concede nulla a Paloschi e soci.

Perticone 7 - Come Frare gioca una buona gara, provando anche a rendersi pericoloso sui calci da fermo. Bene in respinta con i suoi centimetri, praticamente insuperabile anche negli uno contro uno.

Donnarumma 6.5 - Tocca tantissimi palloni sulla sinistra, attaccando con grande piglio. Buoni cross e buone trame. Bene anche in copertura su D’Alessandro. Da un suo anticipo parte il contropiede che porta al gol di Gargiulo, dopo che per tutta la gara aveva arato la fascia.

Proia 7 - Pericoloso con un colpo di testa, il centrocampista fa tanta legna nel mezzo, prezioso anche in fase di recupero. Bravissimo a sfruttare la disattenzione di Salamon e segnare il gol del Cittadella come un vecchio rapace d’area di rigore. Dall’83’ Iori sv

Pavan 6 - La scelta di Venturato per la regia, gioca una gara sufficiente, limitandosi a schermare Esposito e Valoti. Sfiora il gol nella ripresa, fermato solo da Thiam.

Branca 6.5 - Il più attivo dei centrocampisti del Cittadella. Un paio di conclusioni pericolosi nel corso del primo tempo, dove prende anche un giallo per un fallo tattico molto furbo. Colpisce un palo clamoroso ad inizio ripresa, con un tiro potentissimo. Dal 75’ Gargiulo 7 - Entra e sigla la rete della certezza con un tiro fantastico: capocannoniere del Citta, preziosissimo quando subentra.

Vita 6 - Fatica per più di mezz’ora nel trovare il giusto collocamento in campo, poi con il passare dei minuti e con la crescita del Cittadella entra nel match, sfiorando il gol con un bel tiro in controbalzo e crea pericoli con le sue traiettorie da corner. Dall'83' Rosafio sv

Tavernelli 5.5 - Fa lui la seconda punta, girando attorno a Tsadjout senza però grandi fortune. Dal 75’ Cisse 6 - Corre tanto e lotta, in un finale di gara intenso.

Tsadjout 6 - Buon lavoro spalle alla porta, dove tiene un paio di palloni importanti. Partecipa molto alla manovra, ma negli ultimi venti metri non è lucidissimo. Dall'87' Ogunseye sv

SPAL

Thiam 7 - Tiene bene nel finale di primo tempo, quando il Cittadella inizia a crescere calciando spesso verso la sua porta. Bene in uscita, dove si dimostra coraggioso, respinge bene un paio di cross pericolosi e chiude lo specchio a Vita che aveva calciato pericolosamente, e a Pavan a metà ripresa. Non può nulla sui gol subiti.

Tomovic 6 - Gara attenta al centro della difesa, con buone respinte sui cross del Cittadella. La difesa della SPAL è solida.

Salamon 5 - Bene in respinta e nella lotta contro Tsadjout, regge bene l’urto quando il Cittadella alza i ritmi. Suo però l’errore grave che permette al Cittadella di sbloccare la gara: rinvio sbilenco che favorisce Proia e gol.

Sernicola 6 - Non elegantissimo quando ha il pallone tra i piedi, l’interno di Marino se la cava comunque discretamente anche quando i padroni di casa attaccano con più ferocia.

D’Alessandro 5 - Male sia in fase offensiva che in quella di copertura, l’esterno spallino non crea pericoli e subisce le galoppate di Donnarumma.

Esposito 6 - Il più lucido del centrocampo della SPAL, si sente spesso in dovere di richiamare i compagni, che arrivano in ogni contrasto dopo il Cittadella. Buoni recuperi ma poche geometrie.

Valoti 5 - Dopo un paio di gare da trequartista, fa un passo indietro e torna in mediana. Un tiro fuori dai pali nel primo tempo e poco altro. Rischia il rosso a metà ripresa, tanto che Marino decide di sostituirlo. Dal 67’ Missiroli 5.5 - Sbaglia qualche appoggio di troppo.

Sala 5 - Non si sgancia quasi mai e quando lo fa i suoi cross sono sempre leggibili e poco precisi. Dall'82' Esposito 6 - Sfiora il pari con un bel tiro. Ha poco tempo per incidere.

Castro 5 - Inizia con tanta voglia ma si spegne dopo pochi minuti: si muove molto salvo poi smettere di cercare il pallone e sparendo lentamente dalla gara. Dal 67’ Strefezza 5.5 - Tanti cross ma anche tanta confusione.

Di Francesco 5.5 - Uno squillo con cui lascia sul posto Ghiringhelli e poco altro per l’attaccante della SPAL, che è comunque l’uomo più pericoloso. Ci prova, ma non è giornata.

Paloschi 5 - Molto piantato a terra, si vede soprattutto nella prima parte della gara ma non riesce a trovare i tagli giusti alle spalle della difesa del Cittadella, molto organizzata. Dal 67’ Floccari 5.5 - Non dà nulla di più alla manovra della SPAL.