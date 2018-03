Cittadella-Spezia, le formazioni: esordio dal 1' per Ammari. Torna Gila

© foto di Federico De Luca

Cittadella senza Chiaretti in trequarti: il suo posto dovrebbe essere preso da uno fra Settembrini e Schenetti.

Novità in attacco per lo Spezia: esordio dal primo minuto per Ammari come trequartista, mentre si rivede con la casacca da titolare anche Gilardino, al rientro dal lungo infortunio. Ecco le formazioni ufficiali della gara.

Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Pelagatti, Scaglia, Adorni, Benedetti; Pasa, Iori, Settembrini; Schenetti; Strizzolo, Arrighini. Allenatore: Venturato.

Spezia (4-3-1-2): Manfredini; De Col, Terzi, Giani, Lopez; Pessina, Juande, Maggiore; Ammari; Marilungo, Gilardino. Allenatore: Gallo.