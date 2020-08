Cittadella, striscione degli ultras per Iori: "Combatti ancora per i nostri colori"

Dopo le voci di un possibile ritiro dal calcio giocato da parte di Manuel Iori, centrocampista e capitano del Cittadella, gli ultras del club veneto - i Rabaltai Sitadea - hanno appeso uno striscione per chiedere al classe '82 di continuare ancora per un'altra stagione a difendere i colori del club: "Combatti ancora per i nostri colori. Onore a te Manuel Iori". Questo il comunicato degli ultras del Cittadella a riguardo:

"Oggi abbiamo appeso questo striscione al campo.

L’ultima partita della stagione è coincisa con la trecentesima gara in maglia granata del nostro Manuel Iori.

Bandiera insostituibile per quello che dà in campo e fuori, un uomo (prima ancora che un gran calciatore) sempre disponibile in modo onesto e leale nei nostri confronti, da vero Capitano.

Dentro di noi ci auguriamo che continui a indossare i nostri colori con la solita fierezza e con l’attaccamento che negli anni ha dimostrato di avere nei confronti della società e della nostra piazza.

Manuel è granata dentro, è una bandiera che mai sarà ammainata nei cuori della tifoseria, Manuel è uno di noi!".