© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

All'intervallo della gara tra Cittadella e Salernitana, che vede i veneti in vantaggio per 1-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'autore del gol Luca Strizzolo: "Nella ripresa bisogna fare le stesse cose del primo tempo senza mollare nulla e tenendo i ritmi alti. Chiunque è chiamato in causa penso stia dando il suo contributo".