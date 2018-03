Cittadella, Strizzolo: "Assenze pesanti, ma ci faremo trovare pronti"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

L'attaccante del Cittadella Luca Strizzolo intervistato da Il Mattino di Padova ha parlato della sfida contro il Venezia soffermandosi sui diversi assenti a causa delle convocazioni in Nazionale nelle due squadre (Audero e Stulac per gli arancioneroverdi, Varnier, Vido e Kouamé per i granata). “Ricordo bene il gol dell'andata, per certi versi quella rete ha chiuso un momento difficile per me, ma rispetto a quella gara questa sarà completamente diversa un po' perché il mercato ha cambiato le due rose, un po' perché nel girone di ritorno ci si conosce tutti meglio. - spiega Strizzolo – Assenze? Chi giocherà dovrà farsi trovare pronto, anche se noi siamo di fronte a assenze che pesano, ma possiamo sostituire egregiamente questi calciatori chiamarti in Nazionale. La determinazione farà la differenza, noi vogliamo restare aggrappati a questa zona di classifica e dobbiamo affrontare ogni gara come una battaglia”.