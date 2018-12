Fonte: TuttoB.com

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Le dichiarazioni di Luca Strizzolo, autore di due delle tre reti con cui il Cittadella ha steso la Salernitana, in sala stampa al Tombolato: “Salernitana grande squadra ma noi abbiamo trovato una solidità importante, nonostante le assenze. In queste gare gli episodi sono fondamentali. Abbiamo giocato contro una squadra importante e la vittoria ci dà la consapevolezza di aver trovato la giusta mentalità. Dobbiamo continuare in questo modo. Siamo riusciti a capitalizzare le occasioni da rete ed ad essere cinici. Essere tornati in vantaggio subito dopo l’uno a uno ha sicuramente condizionato l’esito del match".