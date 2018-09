Cittadella, Strizzolo: "Un pari non è una vittoria, dobbiamo riscattarci"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Luca Strizzolo è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pari esterno del suo Cittadella sul campo del Lecce: "La voglia di fare gol era tanta, eravamo sotto e c'era voglia di pareggiare e di riscattare la partita contro il Benevento. Il mio è stato un urlo liberatorio per questo. Abbiamo attaccato molto, soprattutto nella ripresa, la palla non voleva entrare, dobbiamo essere più cinici sotto porta. Dobbiamo sfruttare tutte le occasioni che creiamo, oggi è andata così, ma dobbiamo far meglio. Il pareggio ci sta, questo è il risultato che ha dato il campo. Dobbiamo riscattarci, un pareggio non è una vittoria, ma anche questo punto sarà importantissimo".