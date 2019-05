Cittadella, Tombolato sold out per l’Hellas. Prima volta nella storia

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Il Cittadella ha comunicato il tutto esaurito del Tombolato per la finale play off di Serie B contro l’Hellas Verona. Mercoledì non ci sarà quindi nessun biglietto disponibile e i botteghini dello stadio resteranno chiusi. Questo il comunicato della società veneta che sottolinea come sia la prima volta nella storia che lo stadio padovano è sold out:

“Non ci sono più biglietti disponibili per la gara di andata della FINALE Playoff 2019!

Sarà un Tombolato tutto esaurito giovedì sera, mai successo nemmeno questo nella storia granata!

Avanti tutta ragazzi, ancora due gare per toccare con mano il sogno”.