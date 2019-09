Cittadella-Trapani, le formazioni ufficiali: tra i veneti Luppi sulla trequarti

© foto di Federico Gaetano

Ultima delle 4 sfide delle ore 15:00, in questa terza giornata del campionato di Serie B. Al "Tombolato", Cittadella e Trapani si affronteranno per provare a dare una sterzata a una stagione iniziata non senza qualche problema.

Avanti con il 4-3-1-2 per mister Venturato, che affida le chiavi della trequarti a Luppi, mentre sul versante Trapani Baldini prosegue con un inedito 4-3-3 che rivela diverse sorprese a livello di interpreti.

Le formazioni ufficiali:

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti; Bussaglia, Iori, Branca; Luppi; Celar; Diaw.

Trapani: Dini; Cauz, Scognamiglio, Fornasier, Jakimovski; Luperini, Aloi, Taugourdeau; Moscati, Pettinari, Scaglia.