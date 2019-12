Cittadella, Venturato: "3-1 esagerato, ma la sconfitta è meritata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Padovasport.tv dopo Cittadella-Virtus Entella, il tecnico dei veneti Roberto Venturato ha così analizzato il KO interno del Tombolato: "Abbiamo giocato, soprattutto nel primo tempo, una brutta gara con scarsa intensità nelle giocate. Questo ha favorito l'Entella, anche se il primo gol ce lo siamo fatti da soli. Nel calcio di oggi servono anche aggressività ed intensità - chiarisce il tecnico granata, come riportato da Tutto Entella -, e loro l'hanno avuta. Non mi piace perdere 3-1, ma abbiamo meritato la sconfitta. Ci stava però l'1-0, poi ci sono stati un po' di episodi dubbi. Fosse finita 1-0 per loro ci poteva stare, il 3-1 è un po' esagerato".