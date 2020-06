Cittadella, Venturato: "5 sostituzioni possono essere un bene, ma altereranno alcune situazioni"

vedi letture

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato a Il Mattino di Padova del rientro in campo e sulle possibili difficoltà che si incontreranno in queste settimane di preparazione: “Dobbiamo toglierci dalla testa la parole ritiro perché questo non lo è. Non potremo contare sulle amichevoli e dovremo farci trovare pronti a conquistare i tre punti già alla prima gara dopo lo stop contro il Livorno fra una ventina di giorni. - continua Venturato - A me è sempre piaciuto coinvolgere tutti i giocatori della rosa e in questo momento della stagione, anche solo per motivi climatici, sarà importante continuare a farlo e varrà per tutte le squadre. Le cinque sostituzioni da un lato possono essere un bene, ma si rischia anche di alterare alcune situazioni perché viene cambiata una regola importante a campionato in corso”.