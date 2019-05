Cittadella, Venturato: "A Benevento servirà una vera impresa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Benevento dove la squadra veneta è chiamata a rimontare dopo la sconfitta per 2-1 maturata all’andata: “Nel calcio tutto è possibile, dipenderà da quello che riusciremo a fare in campo. Il Benevento parte favorito perché noi dobbiamo vincere con due gol di scarto in trasferta. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Si tratta di un’impresa difficile, ma bisogna scendere in campo con la convinzione di potercela fare”.

Come sta la squadra?

“Benedetti ieri ha provato, un po’ gli fa male, ma bisogna verificare. Domani verificheremo e prenderemo una decisione. Verrà via anche Proia nonostante la squalifica”.

Con che spirito scenderete in campo?

“Con la voglia di giocarci la partita, senza pensare a cosa è successo nella gara d’andata. Dovremo cercare di sbloccare la partita nella fase iniziale, che potrebbe aiutarci a rimontare. Voglio che la squadra dia tutto ed esca dal campo senza rimpianti, se poi il Benevento avrà fatto meglio di noi gli faremo i complimenti”.