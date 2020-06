Cittadella, Venturato: "A Frosinone decisiva la testa. La semifinale di due anni fa? Non conta"

Trasferta complicata domani per il Cittadella di Roberto Venturato. I veneti sono attesi allo 'Stirpe' per la sfida contro il Frosinone. Alla viglia ecco le parole di Venturato in conferenza stampa (fonte TrivenetoGoal): “Dal punto di vista atletico la squadra è in buone condizioni. Ma non c’è solo la parte atletica, ma ci sono tante altre componenti, come giocare con la palla, marcare gli avversari che dobbiamo acquisire passo dopo passo. A Livorno ci sono stati 45 minuti in cui c’era qualche difficoltà a mantenere le distanze, ma c’è stata comunque grande concentrazione, che dà aiuto e ci supporta in qualche errore. Negli ultimi 15 metri abbiamo commesso qualche ingenuità che non ci ha permesso di costruire tante occasioni. In questo momento la testa farà la differenza, da qui alla fine della stagione perché comanda tutto, dal corpo al comportamento. Andiamo a giocare una partita ancora più difficile a Frosinone e per questo dico che la testa diventerà determinante. Mancano 9 partite alla fine del campionato e ogni partita diventa determinante, bisogna essere attenti a interpretare bene il match, cercando di avere la determinazione di superare una delle squadri più forti della categoria. L’anno scorso il Frosinone era in A, il livello di difficoltà rispetto a Livorno sarà più alto. Il precedente della semifinale di due anni fa? Uscire con due pareggi è stato un peccato, loro sono ancora davanti a noi in campionato. Quello che è successo in passato va accettato, ma nello sport ci sono anche le sconfitte e bisogna saperle affrontare. Se riusciamo a interpretare bene la partita, avremo un fattore determinante dalla nostra parte. Ci sono alcune defezioni, come Ghiringhelli e Branca, ma chi giocherà dovrà esprimersi al meglio. E’ un momento della stagione in cui le prestazioni e i risultati diventano importanti, oggi ci si gioca molto in ogni momento e avere la capacità di stare dentro la partita con la rosa è fondamentale”