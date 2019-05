© foto di Federico Gaetano

Roberto Venturato è soddisfatto a metà dopo il successo interno contro l'Hellas Verona. Ecco le sue parole in conferenza stampa riportate dal portale Trivenetogoal.it: "Dispiace non aver segnato il quarto gol, così avremmo pareggiato gli scontri diretti dopo lo 0-4 dell’andata. Abbiamo avuto le occasioni per segnare ma non ci siamo riusciti. Non dobbiamo essere appagati, in tante occasioni abbiamo fatto grandi prestazioni, poi magari la partita successiva non siamo riusciti a ripeterci. A Palermo sarà decisiva sia per noi che per loro, ma oggi dobbiamo solo fare i complimenti alla squadra per la prestazione fatta".