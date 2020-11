Cittadella, Venturato: "A Pisa gara ostica, ma conserveremo la nostra identità". I convocati

Come riferisce trivenetogoal.it, in casa Cittadella è stato mister Roberto Venturato a fare il punto della situazione alla vigilia della gara contro il Pisa, che si giocherà domani in Toscana in occasione della 9^ giornata del campionato di Serie B: "Sappiamo che davanti avremo una squadra che sa verticalizzare e colpire e che ha molto temperamento oltre che giocatori di qualità. Una gara difficile, nella quale conteranno ancora più del solito le seconde palle. Noi però non muteremo il nostro atteggiamento, sapendo che potranno svilupparsi situazioni diverse da interpretare".

Andando poi a parlare dell'avversario: "Il Pisa ha qualche punto in meno rispetto a quanto meritasse: se pensiamo al loro campionato, solo con l’Empoli non sono riusciti a stare nella partita, in tutte le altre hanno sempre offerto prestazioni di livello, senza mollare mai. Sicuramente anche loro devono dare continuità alla fase realizzativa. Noi ci stiamo lavorando, forse in questo momento serve lasciare in secondo piano gli schemi su cui abbiamo lavorato e ritrovare la capacità di ritrovare negli ultimi 15-20 metri le proprie qualità. Dovevamo fare un certo tipo di lavoro per acquisire un’identità, lavoro che si è accumulato in fretta non avendo avuto a disposizione luglio e agosto per farlo, come si poteva fare negli altri anni".

Nota conclusiva, sulla B a 21 squadre, ultima proposta della Lega B: “Io sono assolutamente convinto che la B debba rimanere a 20 squadre e che debbano casomai diminuire le retrocessioni, facendone salire tre. Per salire bisogna essere bravi così come occorre esserlo per non retrocedere. Bisogna aumentare la qualità e non pensare a pastrocchi tipo il numero dispari con una squadra che sta ferma ogni volta. Questa è la mia opinione".

Diramata poi la lista dei convocati: come buone notizie, si registrano l'assenza di casi di positività al Coronavirus e il recupero di D'Urso.

Ai box, invece, i difensori Bassano e Cassandro, out dopo i 9 punti di sutura alla tibia rimediati sabato scorso, il centrocampista Branca a seguito di un fastidio al menisco avvertito nell’allenamento di ieri) e all'esterno Grillo, in recupero graduale dopo la positività riscontrata al Covid-19 il 6 novembre.

Ecco i 22 che partiranno alla volta della Toscana:

PORTIERI: Kastrati, Maniero

DIFENSORI: Adorni, Benedetti, Camigliano, Donnarumma, Frare, Ghiringhelli, Perticone

CENTROCAMPISTI: Awua, D'Urso, Gargiulo, Iori, Mastrantonio, Pavan, Proia, Vita

ATTACCANTI: Cissè, Ogunseye, Rosafio, Tavernelli, Tsadjout.