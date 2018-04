Cittadella, Venturato: "A Salerno non sarà facile, servirà grande prova"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ha parlato così alla vigilia della trasferta di Salerno: "La squadra ha dato un segnale importante in queste ultime due partite, una base per pensare di fare qualcosa in più. Questa deve essere la nostra visione, ci sono delle battaglie sportive da affrontare da qui alla fine della stagione con grande temperamento, intensità e determinazione. Ci sono obbiettivi importanti per tutti da centrare. A Salerno farà caldo, sia per le temperature che per l’avversario. Salernitana forte fisicamente e tecnicamente, una piazza importante. Non sarà facile, serve una grande prestazione dal punto di vista fisico e tattico. In questo finale di stagione abbiamo bisogno di tutti, voglio grande attenzione e capacità di vivere assieme l’evento partita. Dopo Salerno avremo il Foggia in casa e un altro turno ravvicinato ad Avellino, tante partite e tante energie fisiche e nervose da spendere. Valuterò sempre in base alla situazione per cercare di mettere in campo la squadra migliore".