In vista della sfida contro il Venezia il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa facendo anche il punto sulla situazione in infermeria: “Abbiamo un problema con Schenetti che ha un’infiammazione al tendine rotuleo, dopo la rifinitura vedremo deve valutare tante situazioni perché giochiamo a 72 ore dall’ultima partita e ci sono tanti aspetti che vanno messi sul piatto. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Pensare al Padova ormai non conta, dovevamo vincere e probabilmente avevamo l’opportunità di farlo, a Venezia dovremo dare tutti qualcosa di più a cominciare da me stesso. Loro hanno una rosa molto simile a quella che lo scorso anno ha raggiunto la semifinale play off è in una posizione di classifica particolare e ha valori tecnici indiscutibili. Due derby in tre giorni? Il calendario dice questo, proveremo a giocarcela nel modo migliore, sempre proponendo il nostro calcio”