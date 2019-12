© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato alla vigilia della sfida contro il Venezia del 26 dicembre: “Serve qualcosa in più per compiere un salto di qualità, stiamo lavorando passo dopo passo per alzare l’asticella e proveremo a giocare la nostra gara e vincere a Venezia, anche se non sarà facile. Bisogna affrontare sempre nella maniera corretta i lagunari, fare qualcosa in più rispetto alle ultime due gare giocate. - conclude Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Di mercato non abbiamo ancora parlato, mi piace parlare soltanto quando sarà il momento. Abbiamo una rosa che può esprimersi bene, dobbiamo avere la capacità di guardare oltre e di saperci migliorare”