Cittadella, Venturato: "Abbiamo creato più del Frosinone, peccato"

L'allenatore del Cittadella Roberto Venturato ha parlato davanti alle telecamere di Sky Sport in seguito alla sfida interna contro il Frosinone. Queste le sue parole: "Abbiamo cercato di vincerla, rispettando anche gli avversari. Giocare contro i giallazzurri non è mai semplice: sanno palleggiare, tenere il ritmo basso, ripartire e chiudere gli spazi. Noi abbiamo provato a creare palle-gol ma abbiamo creato poco. Nel primo tempo siamo andati sotto e questo ci ha un po' condizionato, però c'è stata una grande reazione. Prima del 45' abbiamo dimostrato di meritare il vantaggio, nella ripresa abbiamo mantenuto la difesa alta senza rischiar nulla. Sicuramente abbiamo creato qualcosa in più, però è finita 1-1 quindi adesso domenica ci attende un solo risultato. Abbiamo la possibilità di andarcela a giocare".